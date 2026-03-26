«Порту» и «Бенфика» следят за российским игроком «Спартака»

21-летний спартаковец Игорь Дмитриев заинтересовал португальские топ-клубы.
Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.
«В Португалии Дмитриева считают очень интересным игроком. «Порту» и «Бенфика» следят за ним на уровне скаутинга, он есть в шорт-листах клубов.
Сейчас рассматривают, насколько сделка будет выгодна экономически», – сказал Барбоза.
- Дмитриев – вингер, способный сыграть на обоих флангах, но в «Спартаке» его используют на позиции левого защитника.
- Красно-белые купили его летом 2024 года у «Урала» за 2,5 миллиона евро, после чего отправили на сезон-2024/25 в «Крылья Советов».
- За спартаковцев Игорь провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
Источник: «Мяч.ру»