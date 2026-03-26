«Порту» и «Бенфика» следят за российским игроком «Спартака»

21-летний спартаковец Игорь Дмитриев заинтересовал португальские топ-клубы.

Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

«В Португалии Дмитриева считают очень интересным игроком. «Порту» и «Бенфика» следят за ним на уровне скаутинга, он есть в шорт-листах клубов.

Сейчас рассматривают, насколько сделка будет выгодна экономически», – сказал Барбоза.