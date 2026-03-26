Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Порту» и «Бенфика» следят за российским игроком «Спартака»

«Порту» и «Бенфика» следят за российским игроком «Спартака»

26 марта, 00:40
4

21-летний спартаковец Игорь Дмитриев заинтересовал португальские топ-клубы.

Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

«В Португалии Дмитриева считают очень интересным игроком. «Порту» и «Бенфика» следят за ним на уровне скаутинга, он есть в шорт-листах клубов.

Сейчас рассматривают, насколько сделка будет выгодна экономически», – сказал Барбоза.

  • Дмитриев – вингер, способный сыграть на обоих флангах, но в «Спартаке» его используют на позиции левого защитника.
  • Красно-белые купили его летом 2024 года у «Урала» за 2,5 миллиона евро, после чего отправили на сезон-2024/25 в «Крылья Советов».
  • За спартаковцев Игорь провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Источник: «Мяч.ру»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Порту Бенфика Дмитриев Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1774490752
Появился в Спартаке игрок,за которого хочется переживать. Удачи парень!
Ответить
zigbert
1774499301
Продать конечно можно но разве он самим не нужен,тем более россиянин.
Ответить
SLADE2019
1774504655
Чистой воды вранье.
Ответить
vvv123
1774511690
Дмитриев может и вингер, способный сыграть на обоих флангах, но вот забить не может. Даже в ворота попасть!
Ответить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 