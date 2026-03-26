Карпин – о непереходе России в Азию: «Кто знал, что это будет четыре года?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, жалеет ли он о том, что РФС остался членом УЕФА, несмотря на перспективу перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Вопрос не ко мне. Я вообще не понимаю, как это происходит – переход из одной конфедерации в другую и что потом происходит. И потом там оставаться? Или как?
Или потом, если дай бог, возвращаться? Или как? Ну кто знал, что это будет четыре года? Сейчас, когда прошло четыре года, кто-то скажет: «Ну я же говорил».
– Я считаю, что в реалиях, которые есть, переход в Азию – это не была бы трагедия для российского футбола, потому что это официальный турнир.
– И мы бы играли на чемпионате мира?
– Я этого не исключаю.
– Ты серьeзно?
– А почему вы считаете, что это было бы невозможно?
– Нас ФИФА исключила. Не УЕФА. Как мы можем играть на чемпионате мира, если ФИФА нас исключила? Ты вообще, что ли, не понимаешь, о чeм разговор?
Тогда как бы мы в Азии боролись за выход на чемпионат мира, если нас исключили. Мы бы играли в Кубке Азии, и всe.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.