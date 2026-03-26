Карпин – о непереходе России в Азию: «Кто знал, что это будет четыре года?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, жалеет ли он о том, что РФС остался членом УЕФА, несмотря на перспективу перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Вопрос не ко мне. Я вообще не понимаю, как это происходит – переход из одной конфедерации в другую и что потом происходит. И потом там оставаться? Или как?

Или потом, если дай бог, возвращаться? Или как? Ну кто знал, что это будет четыре года? Сейчас, когда прошло четыре года, кто-то скажет: «Ну я же говорил».

– Я считаю, что в реалиях, которые есть, переход в Азию – это не была бы трагедия для российского футбола, потому что это официальный турнир.

– И мы бы играли на чемпионате мира?

– Я этого не исключаю.

– Ты серьeзно?

– А почему вы считаете, что это было бы невозможно?

– Нас ФИФА исключила. Не УЕФА. Как мы можем играть на чемпионате мира, если ФИФА нас исключила? Ты вообще, что ли, не понимаешь, о чeм разговор?

Тогда как бы мы в Азии боролись за выход на чемпионат мира, если нас исключили. Мы бы играли в Кубке Азии, и всe.