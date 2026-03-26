Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Карпин – о непереходе России в Азию: «Кто знал, что это будет четыре года?»

Карпин – о непереходе России в Азию: «Кто знал, что это будет четыре года?»

26 марта, 01:40
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, жалеет ли он о том, что РФС остался членом УЕФА, несмотря на перспективу перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Вопрос не ко мне. Я вообще не понимаю, как это происходит – переход из одной конфедерации в другую и что потом происходит. И потом там оставаться? Или как?

Или потом, если дай бог, возвращаться? Или как? Ну кто знал, что это будет четыре года? Сейчас, когда прошло четыре года, кто-то скажет: «Ну я же говорил».

– Я считаю, что в реалиях, которые есть, переход в Азию – это не была бы трагедия для российского футбола, потому что это официальный турнир.

– И мы бы играли на чемпионате мира?

– Я этого не исключаю.

– Ты серьeзно?

– А почему вы считаете, что это было бы невозможно?

– Нас ФИФА исключила. Не УЕФА. Как мы можем играть на чемпионате мира, если ФИФА нас исключила? Ты вообще, что ли, не понимаешь, о чeм разговор?

Тогда как бы мы в Азии боролись за выход на чемпионат мира, если нас исключили. Мы бы играли в Кубке Азии, и всe.

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1774498665
Кто-то наверняка знал…
Ответить
boris63
1774501043
Никто не знает, когда это закончится. Но будут с открытым ртом ждать манны небесной.
Ответить
c 7890
1774501718
Все идет по плану.
Ответить
Айболид
1774502878
объедкин как всегда - на "боевом посту". бдит с-учёныш .
Ответить
Fibercore
1774506038
Сборной играть либо с сильными соперниками, либо из комант ТОП-5 РПЛ. Как альтернатива, можно создать альтернативную Сборную из тех, кто желает в неё попасть, но Карпин их не вызывает. Тренерует её пусть условный Игнашевич. Толку больше будет, чем от игр со слабыми Сборными. А Карпин пусть формирует основу, а не всякий сброд из 31 игрока. И ещё, проводите матчи Сборной в Сибири и Дальнем Востоке - это тоже Россия, и там тоже живут болельщики! Для этого, обязать Миллера (не Газпром, а именно Миллера) на свои кровные построить два стадиона на 25-35 тыс.мест с крышей в Красноярске и Владивостоке.
Ответить
FWSPM
1774510345
и действительно кто мог представить что за четыре года даже донецкую область не смогут взять на радость обьедкину. главное никого из верхушки не трогать. не их методы.
Ответить
vvv123
1774511339
Еще годика 2-3 придется потерпеть, до полной и безоговорочной капитуляции хохлов и Европы!
Ответить
BRO_football
1774512283
Ну как бы все знали. Один глупый Карпин не знал. А теперь вот товарищ Максим Митрофанов будет кормить нас обещаниями, что вот-вот совсем скоро Россию вернут в международный футбол. Вся Европа уже согласна, осталось только подождать совсем чуть-чуть.
Ответить
Renn
1774512960
Многие забывают, что исключили сборную вовсе не из-за самих военных действий, а из-за того, что многие сборные отказались с нами играть, был риск провала вообще будущих ЧМ и ЧЕ.Ну перейдем мы в Азию, с нами откажутся играть Япония, Юж.корея, Австралия и прочий кал. Ради одной страны ФИФА не будут рисковать..
Ответить
Mirak92
1774517000
Дети внуков может и увидят возвращение. Европа долго еще зал..ся будет
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 