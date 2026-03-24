Заявление «Ливерпуля» об уходе Салаха

«Ливерпуль» подтвердил, что нападающий Мохамед Салах покинет команду по окончании сезона-2025/26.

Ранее египетский футболист анонсировал свой уход из клуба, опубликовав видеообращение в соцсетях.

«Салах выразил желание как можно раньше сообщить об этом болельщикам, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего – из уважения и благодарности к ним.

До конца текущего сезона еще много времени, и Салах полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимально возможного результата для «Ливерпуля».

Поэтому время в полной мере отметить его наследие и достижения наступит позже, когда он попрощается с «Энфилдом», – говорится в заявлении клуба.