Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва стал рекордсменом английской Премьер-лиги.
Он провел 297-й матч в АПЛ – в воскресенье против «Челси» (3:0).
Это наивысший результат в истории турнира среди португальских футболистов.
Бернарду обошел Луиша Боа Морте – у экс-хавбека «Арсенала», «Фулхэма» и «Вест Хэма» 296 игр.
Топ-3 замыкает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (236).
- Силва выступает за «Сити» с лета 2017 года.
- Сообщалось, что он покинет клуб по окончании этого сезона.
Источник: твиттер «Манчестер Сити»