Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев

Сегодня, 00:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Он провел 297-й матч в АПЛ – в воскресенье против «Челси» (3:0).

Это наивысший результат в истории турнира среди португальских футболистов.

Бернарду обошел Луиша Боа Морте – у экс-хавбека «Арсенала», «Фулхэма» и «Вест Хэма» 296 игр.

Топ-3 замыкает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (236).

  • Силва выступает за «Сити» с лета 2017 года.
  • Сообщалось, что он покинет клуб по окончании этого сезона.

Источник: твиттер «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Силва Бернарду
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев
00:30
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 