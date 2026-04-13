Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Он провел 297-й матч в АПЛ – в воскресенье против «Челси» (3:0).

Это наивысший результат в истории турнира среди португальских футболистов.

Бернарду обошел Луиша Боа Морте – у экс-хавбека «Арсенала», «Фулхэма» и «Вест Хэма» 296 игр.

Топ-3 замыкает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (236).