Три футболиста «Тоттенхэма» задумались об уходе после попадания команды в зону вылета АПЛ

Стало известно, какие игроки, вероятно, будут требовать ухода из «Тоттенхэма» предстоящим летом.

После попадания команды в зону вылета АПЛ как минимум три футболиста всерьез задумались о смене клубной прописки по окончании сезона-2025/26:

«Тоттенхэм» опустился в зону вылета после вчерашней победы «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» (4:0).

У новой команды Роберто Де Дзерби 30 очков в 31 туре. Им осталось сыграть с «Сандерлендом», «Брайтоном», «Вулверхэмптоном», «Астон Виллой», «Лидсом», «Челси» и «Эвертоном».