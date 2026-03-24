⚡️ Салах объявил об уходе из «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2025/26.

Египетский футболист анонсировал свой уход из клуба, опубликовав видеообращение в соцсетях.

«Мы вместе побеждали и завоевали самые важные трофеи. Мы боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих бывших и нынешних партнеров по команде, а также болельщиков.

У меня не хватает слов – поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, и то, что вы были рядом со мной в самые тяжeлые моменты, я никогда не забуду и всегда буду помнить», – сказал Салах.