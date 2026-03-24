⚡️ Салах объявил об уходе из «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2025/26.
Египетский футболист анонсировал свой уход из клуба, опубликовав видеообращение в соцсетях.
«Мы вместе побеждали и завоевали самые важные трофеи. Мы боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни.
Я хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих бывших и нынешних партнеров по команде, а также болельщиков.
У меня не хватает слов – поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, и то, что вы были рядом со мной в самые тяжeлые моменты, я никогда не забуду и всегда буду помнить», – сказал Салах.
- Вингер выиграл с мерсисайдцами 9 трофеев.
- 33-летний Салах проводит девятый сезон в «Ливерпуле».
- Его статистика: 435 матчей, 255 голов, 122 ассиста.
Источник: «Бомбардир»