Футболисты «Челси» попросят вернуть в состав наказанного игрока

Часть футболистов «Челси» во главе с капитаном команды Рисом Джеймсом встретится с главным тренером Лайамом Росеньором и руководством клуба, чтобы убедить вернуть полузащитника Энцо Фернандеса в состав.
Они хотят, чтобы аргентинец сыграл в матче против «Манчестер Сити» в воскресенье, поскольку на кону стоит участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Часть игроков «Челси» была недовольна высказываниями Фернандеса, но большинство из них не поддержала его отстранение.
- Футболист недавно сказал: «Я бы хотел жить в Мадриде. Это прекрасный город, напоминает мне Буэнос-Айрес». Ранее сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».
- Из-за этих слов Росеньор отстранил футболиста на 2 матча, в том числе с «Манчестер Сити» в АПЛ 12 апреля.
- 25-летний Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 46 встреч, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: страница Вероники Брунати в соцсети X