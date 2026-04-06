Футболисты «Челси» попросят вернуть в состав наказанного игрока

Часть футболистов «Челси» во главе с капитаном команды Рисом Джеймсом встретится с главным тренером Лайамом Росеньором и руководством клуба, чтобы убедить вернуть полузащитника Энцо Фернандеса в состав.

Они хотят, чтобы аргентинец сыграл в матче против «Манчестер Сити» в воскресенье, поскольку на кону стоит участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Часть игроков «Челси» была недовольна высказываниями Фернандеса, но большинство из них не поддержала его отстранение.