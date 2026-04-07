Стало известно, хочет ли Фернандес остаться в «Челси» после скандала с отстранением

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес намерен остаться в лондонском клубе.
По словам источников, близких к игроку, такое развитие событие остается приоритетом для футболиста.
Сообщается, что стороны ведут переговоры не только о продлении контракта с «синими», но и о повышении зарплаты, которая будет отражать роль и важность аргентинца в команде.
Интерес к футболисту проявляют несколько европейских топ-клубов.
Партнеры Фернандеса по команде ранее, как и планировали, попросили главного тренера «Челси» Лайама Росеньора отменить отстранение аргентинца.
- Футболист недавно сказал: «Я бы хотел жить в Мадриде. Это прекрасный город, напоминает мне Буэнос-Айрес». Ранее сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».
- Из-за этих слов Росеньор отстранил футболиста на 2 матча, в том числе с «Манчестер Сити» в АПЛ 12 апреля.
- 25-летний Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 46 встреч, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: страница Вероники Брунати в соцсети X