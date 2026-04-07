Стало известно, хочет ли Фернандес остаться в «Челси» после скандала с отстранением

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес намерен остаться в лондонском клубе.

По словам источников, близких к игроку, такое развитие событие остается приоритетом для футболиста.

Сообщается, что стороны ведут переговоры не только о продлении контракта с «синими», но и о повышении зарплаты, которая будет отражать роль и важность аргентинца в команде.

Интерес к футболисту проявляют несколько европейских топ-клубов.

Партнеры Фернандеса по команде ранее, как и планировали, попросили главного тренера «Челси» Лайама Росеньора отменить отстранение аргентинца.