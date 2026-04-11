Гвардиолу захейтили за разбитый телефон дочери

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Мария вместе с командой праздновала мартовскую победу в финале Кубка лиги над «Арсеналом» (2:0).
Болельщики обратили внимание, что у Марии разбита тыльная часть смартфона. Фанаты стали шутить, что Пеп жадничает деньги на новое устройство для дочери.
- Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.
- При нем команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, пять раз взяла Кубок английской лиги, трижды победила в Суперкубке Англии, дважды выиграла Кубок Англии, а также по разу взяла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
- Не исключено, что испанский тренер покинет «Манчестер Сити» ближайшим летом.
