Обвинение Карпину, «Зенит» ищет нового спонсора, Мостовой – в «Миротворце»*, Дуглас Сантос хочет уйти и другие новости

Мостового внесли в базу «Миротворца»*.

Игрок сборной Бразилии отверг первое предложение «Зенита».

«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива».

Объявлен новый титульный спонсор РПЛ.

ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро.

ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи».

Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро.

Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики».

Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина.

Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит».

Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого.

Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах».

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