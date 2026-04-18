Обвинение Карпину, «Зенит» ищет нового спонсора, Мостовой – в «Миротворце»*, Дуглас Сантос хочет уйти и другие новости

Мостового внесли в базу «Миротворца»*.
Игрок сборной Бразилии отверг первое предложение «Зенита».
«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива».
Объявлен новый титульный спонсор РПЛ.
ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро.
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи».
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро.
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики».
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина.
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит».
Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого.
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах».
* – сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.