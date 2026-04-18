Заявление «Фратрии» в день рождения «Спартака»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост в день рождения клуба. Ему исполнилось 104 года.
«104 года «Спартаку».
С днем рождения, Великий и Могучий! Вперeд, к новым победам!» – написали фанаты.
- «Спартак» был основан в 1922 году. Клуб остается самым титулованным в России, но преследователи близко.
- Последние 20 лет «Спартак» проводит неудачно: у клуба всего два официальных трофея за этот период. В 2017 году москвичи стали чемпионами, а через пять лет взяли Кубок России.
- В этом сезоне спартаковцы также претендуют на Кубок. В ближайшем кубковом матче «Спартак» примет 6 мая ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»