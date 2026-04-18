Заявление «Фратрии» в день рождения «Спартака»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост в день рождения клуба. Ему исполнилось 104 года.

«104 года «Спартаку».

С днем рождения, Великий и Могучий! Вперeд, к новым победам!» – написали фанаты.