В Москве в канун дня рождения «Спартака» уничтожили граффити в память о Симоняне

Болельщики «Спартака» недовольны, что в Москве, в районе метро «Чистые пруды», уничтожили граффити в память о легенде клуба Никите Симоняне.

Уличный рисунок находился на футбольной площадке, однако столичные коммунальщики решили убрать буквы и изображение спортсмена. Это произошло в канун дня рождения «Спартака» – сегодня клубу исполнилось 104 года.