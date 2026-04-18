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  • В Москве в канун дня рождения «Спартака» уничтожили граффити в память о Симоняне

В Москве в канун дня рождения «Спартака» уничтожили граффити в память о Симоняне

18 апреля, 01:43
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Болельщики «Спартака» недовольны, что в Москве, в районе метро «Чистые пруды», уничтожили граффити в память о легенде клуба Никите Симоняне.

Уличный рисунок находился на футбольной площадке, однако столичные коммунальщики решили убрать буквы и изображение спортсмена. Это произошло в канун дня рождения «Спартака» – сегодня клубу исполнилось 104 года.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов. Затем Симонян тренировал красно-белых.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
  • До последних дней Симонян работал в РФС.

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Источник: телеграм-канал «Круги и Ромбы»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (1)
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рылы
1776476945
согласовывать надо. у нас тоже сперва закрашивали, когда пошла мода размещать персонажей на унылых трансформаторных будках, в итоге получались граффити 6 метров высотой. сергей бодров, виктор цой и т.д. у коммунальщиков сильно подгорало от такого факта использования их имущества без спроса, поэтому вооружились краской и объявили войну стрит-арту. в итоге депутатам пришлось вмешаться, чтобы не трогали.
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