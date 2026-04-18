В Москве в канун дня рождения «Спартака» уничтожили граффити в память о Симоняне

Болельщики «Спартака» недовольны, что в Москве, в районе метро «Чистые пруды», уничтожили граффити в память о легенде клуба Никите Симоняне.
Уличный рисунок находился на футбольной площадке, однако столичные коммунальщики решили убрать буквы и изображение спортсмена. Это произошло в канун дня рождения «Спартака» – сегодня клубу исполнилось 104 года.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов. Затем Симонян тренировал красно-белых.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
- До последних дней Симонян работал в РФС.
Источник: телеграм-канал «Круги и Ромбы»