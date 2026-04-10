Названы возможные трансферы «Арсенала» летом

«Арсенал» высоко оценивает потенциал трех футболистов «Ньюкасла»: 23-летнего защитника Валентино Ливраменто, 25-летнего полузащитника Сандро Тонали и 25-летнего вингера Энтони Гордона.

Клуб следит за ситуацией по этим игрокам, поскольку «сорокам», скорее всего, придется продать хотя бы одного из них.

Также «Арсенал» поставлен в известность о том, что летом истекает контракт у 26-летнего защитника «Сельты» Оскара Мингесы.

При этом лондонцы готовы летом расстаться с двумя выпускниками академии. «Канониры» готовы выслушать предложения о трансфере по защитнику Майлзу Льюису-Скелли и полузащитнику Итану Нванери, играющему за «Марсель» на правах аренды. Оба 19-летних футболиста имеют долгосрочные контракты с лондонским клубом.

«Арсенал» хочет получить за них в сумме не менее 100 миллионов фунтов. Эти деньги в контексте финансового фэйр-плей учитывались бы как чистая прибыль.

Нванери интересен дортмундской «Боруссии» и нескольким командам АПЛ. Льюис-Скелли привлек внимание представителей верхней половины таблицы Премьер-лиги.

Также лондонцы готовы расстаться с 24-летним вингером Габриэлем Мартинелли и 28-летними защитниками Габриэлем Жезусом и Беном Уайтом.