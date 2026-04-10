«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху

«Ливерпуль» может подписать вингера «Хоффенхайма» Базумана Туре.

«Красные» рассматривают 20-летнего ивуарийца в качестве долгосрочной замены Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона.

Скауты мерсисайдцев присутствовали на товарищеской игре сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта, где Туре провел на поле весь матч.

Интерес к игроку также проявляет «Астон Вилла». Трансфер Туре оценивается в 40 миллионов евро.