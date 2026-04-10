Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху

Сегодня, 11:29

«Ливерпуль» может подписать вингера «Хоффенхайма» Базумана Туре.

«Красные» рассматривают 20-летнего ивуарийца в качестве долгосрочной замены Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона.

Скауты мерсисайдцев присутствовали на товарищеской игре сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта, где Туре провел на поле весь матч.

Интерес к игроку также проявляет «Астон Вилла». Трансфер Туре оценивается в 40 миллионов евро.

  • В этом сезоне вингер провел за «Хоффенхайм» 26 матчей, забил 2 гола, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с немецким клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Хоффенхайм Ливерпуль Салах Мохамед Туре Базумана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 