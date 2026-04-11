«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета

«Тоттенхэм» опустился в зону вылета из АПЛ впервые с 2008 года.
После победы «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» команда Роберто Де Дзерби идeт на 18-м месте в таблице за семь туров до конца сезона.
Последний раз «Тоттенхэм» опускался в зону вылета в Чемпионшип 18 лет назад, а вылетал из высшего дивизиона – в 1977 году.
В апреле в зоне вылета высшего дивизиона «Тоттенхэм» не был ни разу за всю 144-летнюю историю клуба.
- С января 2025 года у «Тоттенхэма» меньше домашних побед (5) над клубами АПЛ, чем у «ПСЖ» (6), который не играет в АПЛ.
- Де Дзерби несколько дней назад сменил Игора Тудора.
- Роберто ранее заявил, что останется в «Тоттенхэме», даже если случится вылет в Чемпионшип. Итальянец готов работать в дивизионе ниже.
