«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета

«Тоттенхэм» опустился в зону вылета из АПЛ впервые с 2008 года.

После победы «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» команда Роберто Де Дзерби идeт на 18-м месте в таблице за семь туров до конца сезона.

Последний раз «Тоттенхэм» опускался в зону вылета в Чемпионшип 18 лет назад, а вылетал из высшего дивизиона – в 1977 году.

В апреле в зоне вылета высшего дивизиона «Тоттенхэм» не был ни разу за всю 144-летнюю историю клуба.