Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета

Сегодня, 00:10
1

«Тоттенхэм» опустился в зону вылета из АПЛ впервые с 2008 года.

После победы «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» команда Роберто Де Дзерби идeт на 18-м месте в таблице за семь туров до конца сезона.

Последний раз «Тоттенхэм» опускался в зону вылета в Чемпионшип 18 лет назад, а вылетал из высшего дивизиона – в 1977 году.

В апреле в зоне вылета высшего дивизиона «Тоттенхэм» не был ни разу за всю 144-летнюю историю клуба.

  • С января 2025 года у «Тоттенхэма» меньше домашних побед (5) над клубами АПЛ, чем у «ПСЖ» (6), который не играет в АПЛ.
  • Де Дзерби несколько дней назад сменил Игора Тудора.
  • Роберто ранее заявил, что останется в «Тоттенхэме», даже если случится вылет в Чемпионшип. Итальянец готов работать в дивизионе ниже.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига. Тоттенхэм
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гидромашина
1775858188
"Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм" . (из к/ф «Залечь на дно в Брюгге»). Гы гы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 