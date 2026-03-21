АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)

«Брайтон» в 31-м туре чемпионата Англии по футболу победил дома «Ливерпуль». Дубль оформил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Данни Уэлбек.
Единственный гол «Ливерпуля» забил защитник Милош Керкез.
«Ливерпуль» рискует по итогам тура вылететь из лидирующей пятерки. «Брайтон» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.
У «Брайтона» в последних пяти матчах четыре победы.
«Ливерпуль» не побеждает в Брайтоне в АПЛ с 2022 года.
Встречу в поле обслуживал арбитр Даррен Инглэнд. Он показал десять желтых карточек.
По xG (ожидаемым голам) «Брайтон» наиграл на 2,3 гола, «Ливерпуль» – на 1,02 гола.
Англия. Премьер-лига. 31 тур
Брайтон - Ливерпуль - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Д. Уэлбек, 14; 1:1 - М. Керкез, 30; 2:1 - Д. Уэлбек, 56.
Источник: «Бомбардир»