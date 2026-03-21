АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)

«Брайтон» в 31-м туре чемпионата Англии по футболу победил дома «Ливерпуль». Дубль оформил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Данни Уэлбек.

Единственный гол «Ливерпуля» забил защитник Милош Керкез.

«Ливерпуль» рискует по итогам тура вылететь из лидирующей пятерки. «Брайтон» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

У «Брайтона» в последних пяти матчах четыре победы.

«Ливерпуль» не побеждает в Брайтоне в АПЛ с 2022 года.

Встречу в поле обслуживал арбитр Даррен Инглэнд. Он показал десять желтых карточек.

По xG (ожидаемым голам) «Брайтон» наиграл на 2,3 гола, «Ливерпуль» – на 1,02 гола.