  • АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)

АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)

Вчера, 17:47
1

«Брайтон» в 31-м туре чемпионата Англии по футболу победил дома «Ливерпуль». Дубль оформил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Данни Уэлбек.

Единственный гол «Ливерпуля» забил защитник Милош Керкез.

«Ливерпуль» рискует по итогам тура вылететь из лидирующей пятерки. «Брайтон» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

У «Брайтона» в последних пяти матчах четыре победы.

«Ливерпуль» не побеждает в Брайтоне в АПЛ с 2022 года.

Встречу в поле обслуживал арбитр Даррен Инглэнд. Он показал десять желтых карточек.

По xG (ожидаемым голам) «Брайтон» наиграл на 2,3 гола, «Ливерпуль» – на 1,02 гола.

Англия. Премьер-лига. 31 тур
Брайтон - Ливерпуль - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Д. Уэлбек, 14; 1:1 - М. Керкез, 30; 2:1 - Д. Уэлбек, 56.
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон Уэлбек Дэнни
Айболид
1774108267
уэлбЕк из Ташкента .
Ответить
Покер Кордобы, игроки ЦСКА недовольны женой Челестини, грубейшая ошибка Акинфеева, тяжелая травма Богосаваца и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
01:00
Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»
00:05
1
Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде
Вчера, 23:55
4
Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»
Вчера, 23:31
6
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
