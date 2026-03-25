Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин встал на защиту ЦСКА и Баринова

25 марта, 23:48
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не полностью согласен с критикой в адрес ЦСКА.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.
  • Поражения были от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Краснодара» (0:4).

– Нельзя просто говорить: «ЦСКА проиграл три игры». Всe. Как они проиграли эти игры? Было удаление, допустим, с «Динамо» с тем же, да? Если бы они играли в равных составах, что было бы?

Они создали 15 моментов, я утрирую сейчас, им два раза по воротам ударили, два залетело шальных. Но они играли-то хорошо, ну бывает. Поэтому это и есть футбол.

Они играли хорошо? Да. Не все три матча, с «Ахматом», наверное, нет. Не так, как от них ожидали, опять же. Возможно, поле, возможно, там ещe миллион нюансов, не знаем, мы же не находимся внутри. Что там происходило?

Если брать просто результат в отрыве от того, как складывался этот результат, тогда, да, может что-то удивлять. То же, что я говорю и про игру сборной. Одно дело – брать результат, а другое – смотреть игру и почему сложился такой результат.

– Если бы сейчас были официальные матчи, учитывая ЦСКА в марте, вы вызвали бы Баринова?

– Да.

– Несмотря на игру ЦСКА и его личную?

– Несмотря на что? Что в его игре такое, чего не было до этого? Новая команда, новые требования, новые партнeры. Да, возможно, не так ярко, как в осенней части в «Локомотиве». Но его качества игрока, которые в нeм есть, они как были, так и есть.

Сейчас бы ЦСКА реализовал, опять же, абстрактно мы рассуждаем. ЦСКА с «Ахматом», играя так, как играл, ЦСКА мог выиграть? Там Круговой забей, выиграли бы? Там удаление не произошло, был бы другой результат, с «Балтикой» сравняли бы или даже выиграли, моменты тоже были у них.

И все бы говорили: «Блин, какой ЦСКА великолепный, какой Баринов великолепный и все остальные».

  • ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
  • Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
  • Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).

Еще по теме:
Карпин сделал заявление о судействе в весенней части сезона РПЛ
Карпин прокомментировал результаты «Динамо» после зимней паузы
Карпин ответил на жалобы игроков «Динамо» по поводу питания
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Баринов Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1774491550
Валера клинья подбивает в конюшню. Под Челестини стул шатается,Карпин уши навострил на теплое место
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 