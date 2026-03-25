Карпин встал на защиту ЦСКА и Баринова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не полностью согласен с критикой в адрес ЦСКА.
- После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.
- Поражения были от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Краснодара» (0:4).
– Нельзя просто говорить: «ЦСКА проиграл три игры». Всe. Как они проиграли эти игры? Было удаление, допустим, с «Динамо» с тем же, да? Если бы они играли в равных составах, что было бы?
Они создали 15 моментов, я утрирую сейчас, им два раза по воротам ударили, два залетело шальных. Но они играли-то хорошо, ну бывает. Поэтому это и есть футбол.
Они играли хорошо? Да. Не все три матча, с «Ахматом», наверное, нет. Не так, как от них ожидали, опять же. Возможно, поле, возможно, там ещe миллион нюансов, не знаем, мы же не находимся внутри. Что там происходило?
Если брать просто результат в отрыве от того, как складывался этот результат, тогда, да, может что-то удивлять. То же, что я говорю и про игру сборной. Одно дело – брать результат, а другое – смотреть игру и почему сложился такой результат.
– Если бы сейчас были официальные матчи, учитывая ЦСКА в марте, вы вызвали бы Баринова?
– Да.
– Несмотря на игру ЦСКА и его личную?
– Несмотря на что? Что в его игре такое, чего не было до этого? Новая команда, новые требования, новые партнeры. Да, возможно, не так ярко, как в осенней части в «Локомотиве». Но его качества игрока, которые в нeм есть, они как были, так и есть.
Сейчас бы ЦСКА реализовал, опять же, абстрактно мы рассуждаем. ЦСКА с «Ахматом», играя так, как играл, ЦСКА мог выиграть? Там Круговой забей, выиграли бы? Там удаление не произошло, был бы другой результат, с «Балтикой» сравняли бы или даже выиграли, моменты тоже были у них.
И все бы говорили: «Блин, какой ЦСКА великолепный, какой Баринов великолепный и все остальные».
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
- Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
- Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).