Тюкавин интересен клубам из четырех европейских стран

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что за нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным следят в четырех из пяти ведущих лиг Европы.
«Тюкавин один из самых ценных футболистов чемпионата России. В конце сезона его стоимость должна подняться, потому что он ценится на рынке.
Константин находится на другом уровне, он очень перспективный и один из наиболее талантливых нападающих в РПЛ.
Жду, что он перейдет в европейский клуб, но если он сам захочет. Сейчас его ценник не такой высокий из-за травмы, но он восстанавливается и уже забивает.
К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии смотрят за ним и за тем, как он играет после травмы.
У него ситуация похожа на ту, которая с Агкацевым. В конце сезона будет видно. Все ждут летнего трансферного окна», – сказал Барбоза.
- 23-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду бело-голубых: 172 матча, 55 голов, 35 ассистов.
- В этом сезоне в активе форварда 7+6 в 21 игре РПЛ и FONBET Кубка России.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.