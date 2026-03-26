Тюкавин интересен клубам из четырех европейских стран

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что за нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным следят в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

«Тюкавин один из самых ценных футболистов чемпионата России. В конце сезона его стоимость должна подняться, потому что он ценится на рынке.

Константин находится на другом уровне, он очень перспективный и один из наиболее талантливых нападающих в РПЛ.

Жду, что он перейдет в европейский клуб, но если он сам захочет. Сейчас его ценник не такой высокий из-за травмы, но он восстанавливается и уже забивает.

К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии смотрят за ним и за тем, как он играет после травмы.

У него ситуация похожа на ту, которая с Агкацевым. В конце сезона будет видно. Все ждут летнего трансферного окна», – сказал Барбоза.