Тюкавин интересен клубам из четырех европейских стран

26 марта, 00:56
8

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что за нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным следят в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

«Тюкавин один из самых ценных футболистов чемпионата России. В конце сезона его стоимость должна подняться, потому что он ценится на рынке.

Константин находится на другом уровне, он очень перспективный и один из наиболее талантливых нападающих в РПЛ.

Жду, что он перейдет в европейский клуб, но если он сам захочет. Сейчас его ценник не такой высокий из-за травмы, но он восстанавливается и уже забивает.

К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии смотрят за ним и за тем, как он играет после травмы.

У него ситуация похожа на ту, которая с Агкацевым. В конце сезона будет видно. Все ждут летнего трансферного окна», – сказал Барбоза.

  • 23-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Его статистика за главную команду бело-голубых: 172 матча, 55 голов, 35 ассистов.
  • В этом сезоне в активе форварда 7+6 в 21 игре РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
  • Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1774496133
..В конце сезона его стоимость должна подняться, потому что он ценится на рынке...фраза просто огонь!!!
Ответить
СильныйМозг
1774499006
Покестан, Афганестан, Украина и Иран интересуются Тюкавиным.
Ответить
c 7890
1774501923
Ограничения у Тюкавина ---"15 октября 2024 г. — «Жирона» отказалась от трансфера Тюкавина из-за украинцев в составе".
Ответить
Skull_Boy
1774505333
Интересно, а этот горе-агент знает, что в Англии и в Германии табу на трансферы россиян и из России
Ответить
Romeo 123
1774508832
Никому он не интересен агентишко каждых пол- года делает вид что в Европе интересен тюкавин
Ответить
zigbert
1774522598
Ему надо уходить в Грецию где все есть.
Ответить
Император 1
1774550706
Конкретно клубы называйте
Ответить
