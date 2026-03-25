Хаби Алонсо выдвинул два условия для назначения в «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо может летом сменить Арне Слота в «Ливерпуле».

44-летний специалист готов принять предложение мерсисайдского клуба, но при двух условиях.

Во-первых, он согласится приступить к работе только по окончании сезона.

Во-вторых, Алонсо потребует гарантий, что ему дадут влиять на планирование состава. Учитывая неудачный опыт в «Реале», тренер отдельно акцентировал внимание на этом пункте.