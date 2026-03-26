Карпин обозначил сроки завершения тренерской карьеры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы об уходе из профессионального футбола.

– Как себе идеальную старость представляете? Где-нибудь в 72 года тренировать, нет?

– Нет. Вообще нет. От слова совсем нет.

– Сколько еще собираетесь тренировать? Вам 57. Вы говорите, что в целом 65–67 – это уже пенсия.

– Ну да. Возможно, раньше.

– У вас ощущения того, что скоро пора заканчивать, пока нет?

– Есть.

– Скоро – это чтыре-пять лет?

– Наверное, да.

– А дальше что? Просто дома сидеть?

– Да.

– Вы не сможете, вам будет скучно.

– Еще один. Вы заколебали. Все мне говорят, что я не смогу дома сидеть. Почему я дома-то буду сидеть?

У меня очень много детей. Надо увидеть ту, переговорить с этим, переговорить с той. Миллион вещей, которые есть кроме футбола. Путешествовать, в конце концов.