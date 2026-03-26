Карпин обозначил сроки завершения тренерской карьеры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы об уходе из профессионального футбола.
– Как себе идеальную старость представляете? Где-нибудь в 72 года тренировать, нет?
– Нет. Вообще нет. От слова совсем нет.
– Сколько еще собираетесь тренировать? Вам 57. Вы говорите, что в целом 65–67 – это уже пенсия.
– Ну да. Возможно, раньше.
– У вас ощущения того, что скоро пора заканчивать, пока нет?
– Есть.
– Скоро – это чтыре-пять лет?
– Наверное, да.
– А дальше что? Просто дома сидеть?
– Да.
– Вы не сможете, вам будет скучно.
– Еще один. Вы заколебали. Все мне говорят, что я не смогу дома сидеть. Почему я дома-то буду сидеть?
У меня очень много детей. Надо увидеть ту, переговорить с этим, переговорить с той. Миллион вещей, которые есть кроме футбола. Путешествовать, в конце концов.
- Карпин возглавил российскую сборную в июле 2021 года.
- Его контракт с РФС действует до лета 2028-го.
- Тренер совмещал работу сначала в сборной и «Ростове», а затем – в сборной и «Динамо».