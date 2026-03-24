Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самый дорогой футболист в истории «Челси» мечтает перейти в «Реал»

Самый дорогой футболист в истории «Челси» мечтает перейти в «Реал»

24 марта, 15:57

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес приближается к уходу из лондонского клуба.

25-летний футболист разочарован увольнением главного тренера Энцо Марески, поэтому хочет покинуть команду вслед за ним.

Аргентинец мечтает продолжить карьеру в «Реале». Также он интересен саудовскому «Аль-Иттихаду».

  • В январе 2023 года «Челси» покупал Энцо у «Бенфики» за 121 млн евро – это самая дорогая входящая сделка в истории клуба.
  • Он забил 28 голов и сделал 29 ассистов в 161 матче.
  • У хавбека контракт с лондонским клубом до 30 июня 2032 года.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

Еще по теме:
«Челси» рассматривает трех полузащитников на случай ухода Энцо Фернандеса
Самый дорогой игрок в истории «Челси» может уйти в «Реал» 2
Самый дорогой игрок в истории «Челси» может уйти в «ПСЖ» 1
Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Фернандес Энцо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 