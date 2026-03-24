Самый дорогой футболист в истории «Челси» мечтает перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес приближается к уходу из лондонского клуба.
25-летний футболист разочарован увольнением главного тренера Энцо Марески, поэтому хочет покинуть команду вслед за ним.
Аргентинец мечтает продолжить карьеру в «Реале». Также он интересен саудовскому «Аль-Иттихаду».
- В январе 2023 года «Челси» покупал Энцо у «Бенфики» за 121 млн евро – это самая дорогая входящая сделка в истории клуба.
- Он забил 28 голов и сделал 29 ассистов в 161 матче.
- У хавбека контракт с лондонским клубом до 30 июня 2032 года.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
Источник: Talksport