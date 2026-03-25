У «Ливерпуля» есть три кандидата на замену Салаху

«Ливерпуль» может потратить до 140 млн евро на замену Мохамеду Салаху.

Мерсисайдцы рассматривают трех кандидатов на позицию правого вингера после того как Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля», ранее объявил, что покинет клуб в конце сезона-2025/26.

В шорт-лист «Ливерпуля» вошли Ян Диоманде, нападающий «РБ Лейпциг», и Энтони Гордон, нападающий «Ньюкасла».

Главной целью клуба называется Майкл Олисе, нападающий «Баварии». Источник пишет, что «Ливерпуль» надеется убедить мюнхенцев расстаться с игроком, которого оценивают в 140 млн евро.

В пользу Олисе говорит опыт выступлений в АПЛ и то, что правый фланг атаки является его профильной позицией.