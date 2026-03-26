Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-10 самых дорогих игроков России по версии Transfermarkt

26 марта, 01:23
5

В среду Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в РПЛ.

В связи с этим произошли изменения в рейтинге самых дорогих игроков с российским паспортом. Теперь он выглядит так:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;
  2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;
  3. Александр Головин («Монако») – 18 млн евро;
  4. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 15 млн евро;
  5. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;
  6. Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро;
  7. Станислав Агкацев («Краснодар») – 10 млн евро;
  8. Кирилл Глебов (ЦСКА) – 10 млн евро;
  9. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 10 млн евро;
  10. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро.

Источник: Transfermarkt
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Atuan
1774478838
как интереееесно, хотелось бы мне знать с какого перепугу тут вообще есть Захарян с ценником в 10 лямов, эта хрустальная ваза?Он помоему и даром никому не нужен, я так думаю футбольного будущего у него уже нет. Или Тюкавин который внезапно стоит 15 лямов но при этом крайне нестабилен сейчас как и все Динамо.
Ответить
Чугунный скороход
1774488175
Какие то неадекватные ценники...
Ответить
рылы
1774496719
хрю-хрю
Ответить
vvv123
1774511534
Зенитовские бразилы всех этих неумех обгоняют!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 