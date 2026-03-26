Топ-10 самых дорогих игроков России по версии Transfermarkt

В среду Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в РПЛ.
В связи с этим произошли изменения в рейтинге самых дорогих игроков с российским паспортом. Теперь он выглядит так:
- Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;
- Александр Головин («Монако») – 18 млн евро;
- Матвей Сафонов («ПСЖ») – 15 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;
- Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро;
- Станислав Агкацев («Краснодар») – 10 млн евро;
- Кирилл Глебов (ЦСКА) – 10 млн евро;
- Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 10 млн евро;
- Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро.
Источник: Transfermarkt