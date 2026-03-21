АПЛ. «Эвертон» нанес «Челси» 4-е поражение подряд (3:0), Бету поучаствовал во всех голах

«Эвертон» в 31-м туре чемпионата Англии по футболу разгромил на домашнем поле «Челси». Во всех голах ливерпульцев поучаствовал португалец Бету. Лондонцы не смогли забить ни разу.

При этом перед матчем фаворитом игры по букмекерским котировкам был «Челси».

«Эвертон» наиграл на 0,98 xG, «Челси» – 1,12.

У «Челси» четыре поражения подряд. До «Эвертона» команда Лайама Росеньора последовательно уступила «ПСЖ», «Ньюкаслу» и снова «ПСЖ».

«Челси» занимает шестое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. «Эвертон» отстает от лондонцев на два очка.

«Челси» не побеждает на стадионе «Эвертона» с 2022 года.