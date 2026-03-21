Гвардиола определился с датой ухода из «Манчестер Сити»

Сегодня, 09:41
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение об уходе из английского клуба. По планам испанского тренера, он состоится летом, несмотря на то что у Пепа контракт до лета 2027 года

Ввиду скорой отставки Гвардиолы покинуть «Манчестер Сити» хочет нападающий команды Эрлинг Холанд.

  • «Манчестер Сити» проиграл «Реалу Мадрид» (1:2) в ответном матче 1/8 финала, а по сумме двух встреч завершил выступление в турнире.
  • Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • При нем команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, четыре раза взяла Кубок английской лиги, трижды победила в Суперкубке Англии, дважды выиграла Кубок Англии, а также по разу взяла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Источник: Football365
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
алдан2014
1774097534
Теперь в Спартак?
