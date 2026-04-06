В «Манчестер Сити» высказались о будущем Бернарду Силвы в команде

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс сообщил, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона.

«Невозможно заменить игрока на другого такого же, потому что таких не существует. Бернарду Силва уникален. Он контролирует игру, двигается, принимает решения, ведет команду за собой, видит пути решения. Будет сложно, потому что, как я уже говорил, когда он не играет, видно, как его не хватает – а это всего лишь один матч. Представьте себе целый сезон.

Но любая хорошая история однажды заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами [в команде] – осталось всего шесть туров – и достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания», – сказал Лейндерс.