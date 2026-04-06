В двадцать первом веке футбол эволюционировал: от доминирования тактических инноваций до глобализации талантов и рекордных серий побед. В этой статье мы собрали десять тренеров, чьи достижения с 2001 года по настоящее время (март 2026 года) оставили неизгладимый след в истории.

Этот список субъективен, основан на трофеях, влиянии на команды и инновациях, но без преувеличений – только факты и анализ. Ранжируем от десятого к первому месту, опираясь на ключевые успехи не только на клубном уровне, но и в национальных сборых.

Гус Хиддинк – универсальный специалист, известный работой с разными культурами и уровнем команд. В 21 веке он специализировался на «спасательных» миссиях и сенсационных прорывах.

С 2002 по 2006 год, возглавляя ПСВ Эйндховен, он выиграл три титула Эредивизи (2002/03, 2004/05, 2005/06), Кубок Нидерландов (2005) и Суперкубок (2003). В сезоне 2004/05 ПСВ вышел в полуфинал Лиги чемпионов – лучший результат клуба с 1988 года. Хиддинк покинул ПСВ в 2006-м, собрав коллекцию из 6 трофеев за указанный период.

Его работа со сборными также впечатляет: в 2002-м с Южной Кореей Гус вышел в полуфинал чемпионата мира, что сделало его почетным гражданином страны – первый иностранец с таким статусом.

С Австралией в 2006-м дошел до 1/8 финала ЧМ, что стало лучшим результатом за 32 года. В 2008-м Хиддинк как следует пошумел с Россией и вышел в полуфинал Евро, попутно грохнув родные Нидерланды 3:1 в четвертьфинале – лучший результат российской сборной на Евро. В 2009-м как временный тренер «Челси» выиграл Кубок Англии, проиграв всего 1 матч из 33 (!).

Юпп Хайнкес – легенда Бундеслиги и как футболист, и как коуч. В 21 веке его пик пришелся на возвращение в «Баварию» в 2009-м и особенно в 2012/13. В сезоне 2012/13 он привел «роттен» к так называемому треблу: победе в Бундеслиге (рекордные 91 очко), розыгрыше Кубка Германии (3:2 со «Штутгартом» в финальном поединке) и Лиге чемпионов (2:1 над «Боруссией» из Дортмунда). Это первый требл в истории «Баварии» и один из самых доминирующих сезонов в Европе: 29 побед в 34 матчах лиги.

В 2017/18, вернувшись как «спасатель», выиграл Бундеслигу в четвертый раз в карьере. Хайнкес – четырехкратный чемпион Германии. Он ушел на пенсию в 2018-м, выиграв 7 трофеев в 21 веке Его стиль – баланс атаки и обороны – повлиял на современный немецкий футбол, но ограниченный период активности ставит его на 9-е место в нашем рейтинге.

Висенте дель Боске – символ спокойствия и успеха. В 21 веке он доминировал с «Реалом» и сборной Испании. С «Реалом» с 1999 по 2003 год выиграл две ЛЧ (2000, 2002), две Ла Лиги (2000/01, 2002/03), Суперкубок УЕФА (2002) и Межконтинентальный кубок (2002). В финале ЛЧ-2002 «Реал» обыграл леверкузенский «Байер» 2:1 благодаря незабываемому голу Зидана. За 4 сезона – 7 трофеев.

С Испанией с 2008 по 2016 год Дель Боске создал настоящую команду-династию: Евро-2008, ЧМ-2010 (первый для Испании) и Евро-2012. Это были три победы подряд на крупных турнирах – в высшей степени уникальное достижение.

Дель Боске – единственный тренер, выигравший ЧМ, Евро и ЛЧ. Именно Дель Боске считается первым специалистом, который стал внедрять «тики-таку», которая позднее эволюционирует при другом представителе нашего рейтинга (конечно же речь идет о Хосепе Гвардиоле).

Арсен Венгер – французский революционер английского футбола. Он трижды приводил «Арсенал» к триумфу в АПЛ, а также выиграл семь Кубков Англии (2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, рекорд старейшего футбольного турнира планеты) и семь Суперкубков (2002, 2004, 2014, 2015, 2017). Сезон 2003/04 – величайший в истории «канониров». Ту команду именуют «Непобедимые»: 38 матчей без поражений, рекорд английской Премьер-лиги.

Венгер ввел современные методы: диеты, скаутинг, фокус на молодежи. Он глобализировал АПЛ, первым выиграв титул как коуч-иностранец.

Зинедин Зидан – гений как футболист и проявивший себя с лучшей стороны в качестве тренера. Как коуч он трудился только в мадридском «Реале», в числе прочего отметившись тем, что при нем «бланкос» трижды подряд поднимали над головой трофей Лиги чемпионов. Суммарно ЗиЗу собрал с «королевским клубом» 11 трофеев.

Его стиль – управление звездами, тактическая гибкость. Зидана считают непревзойденным мотиватором. Ожидается, что в не столь далеком будущем он получит работу своей мечты и станет новым рулевым национальной сборной Франции.

Юрген Клопп – создатель «гегенпрессинга». С дортмундской «Боруссией» ему удалось прервать гегемонию «Баварии» в Бундеслиге, выиграв два титула чемпионов Германии (включая и золотой дубль).

Затем Клопп отправился на Туманный Альбион, где стал иконой фанов «Ливерпуля». Именно при нем «красные» впервые за 30 лет стали чемпионами Англии, выиграв первую для себя Премьер-лигу (знаменитый «ковидный» сезон). Под началом Клоппа «Ливерпуль» собирал награды не только на родине, но и выигрывал Лигу чемпионов. В настоящее время тренерская карьера Юргена находится на паузе, но его постоянно связывают с самыми разными командами (мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и национальная сборная Германии).

4. Жозе Моуринью (Португалия)

Жозе Моуринью – он же «Особенный». Изначально прославился на родине в Португалии, собрав все возможные трофеи вместе с «Порту» (включая Кубок УЕФА и Лигу чемпионов).

В 2010 Моуринью привел к треблу миланский «Интер». «Нерадзурри» сеу Жозе и по сей день остаются единственной итальянской командой, которой покорилось подобное достижение.

Также Моур оставил заметный след в Англии, где трижды побеждал в АПЛ вместе с лондонским «Челси», а также добавил трофеев в копилку «Манчестер Юнайтед». В Испании Жозе неплохо поработал в «Реале». В 2012 году «бланкос» выиграли Ла Лигу с рекордным на тот момент набором очков (100).

В настоящее время Жозе Моуринью вернулся в родную Португалию, где с переменным успехом руководит лиссабонской «Бенфикой». Ходят слухи о том, что после ЧМ-2026 «Особенный» попробует себя в международном футболе и примет бразды правления в национальной сборной Португалии.

Карло Анчелотти – рекордсмен Лиги чемпионов (5 побед как тренер: 2003, 2007 с «Миланом», 2014, 2022, 2024 с «Реалом»).

Папа Карло собирал награды по всей Европе: он побеждал с «Миланом» в Серии А, с «Реалом» в Ла Лиге, в Англии с «Челси», в Бундеслиге с «Баварией» и во французской Лиге 1 с «ПСЖ». Анчелотти – первый (и пока единственный) тренер с титулами в 5 топ-лигах Старого света.

Хосеп Гвардиола – инноватор «тики-таки» и легенда двух клубов – «Барселоны» и «Манчестер Сити». Вместе с «блаугранас» ему удалось выиграть три Примеры и дважды пройти весь путь в Лиге чемпионов.

С «Манчестер Сити» Пеп брал требл, а также установил рекорд Премьер-лиги, выиграв АПЛ четыре раза подряд. Именно благодаря непосильным стараниям Гвардиолы «горожане» стали одной из наиболее доминирующих команд на Туманном Альбионе.

Сейчас, похоже, время Гвардиолы на «Этихад Стэдиум» постепенно подходит к концу. Местами коуч и сам говорит, что устал от большого футбола и рассматривает вариант с отдыхом. По слухам, Пеп готов оставить «Сити» после завершения сезона 2025/2026, но каталонец пока не подтверждал такую информацию на официальном уровне.

Алекс Фергюсон – великий шотландский тренер, который совсем не за красивые глаза получил рыцарский титул. С «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс выиграл целую россыпь престижных трофеев. Он 13 (!) раз побеждал в АПЛ, дважды брал «ушастого» (Лига чемпионов), включая легендарный финал с «Баварией» на «Камп Ноу» (1999 год).

Его фокус на молодежи («Класс-92») и адаптация представителей молодого поколения – эталон. Фергюсон был признан лучшим тренеров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).