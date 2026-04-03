«Челси» отстранил полузащитника на 2 матча из-за слов о Мадриде

Главный тренер «Челси» Лайам Росеньор сообщил, что полузащитник Энцо Фернандес отстранен на два матча.

Футболист недавно сказал: «Я бы хотел жить в Мадриде. Это прекрасный город, напоминает мне Буэнос-Айрес». Ранее сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».

«Я разговаривал с Энцо примерно час назад. Клуб, при моем участии, принял решение, что игрок не будет доступен ни на завтрашний матч, ни на игру с «Манчестер Сити» в следующее воскресенье.

Я разочарован, что Энцо высказался таким образом. У меня нет к нему плохого отношения, но он перешел черту с точки зрения нашей культуры и того, что мы хотим построить», – сказал Росеньор.