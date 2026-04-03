«Челси» отстранил полузащитника на 2 матча из-за слов о Мадриде

Главный тренер «Челси» Лайам Росеньор сообщил, что полузащитник Энцо Фернандес отстранен на два матча.
Футболист недавно сказал: «Я бы хотел жить в Мадриде. Это прекрасный город, напоминает мне Буэнос-Айрес». Ранее сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».
«Я разговаривал с Энцо примерно час назад. Клуб, при моем участии, принял решение, что игрок не будет доступен ни на завтрашний матч, ни на игру с «Манчестер Сити» в следующее воскресенье.
Я разочарован, что Энцо высказался таким образом. У меня нет к нему плохого отношения, но он перешел черту с точки зрения нашей культуры и того, что мы хотим построить», – сказал Росеньор.
- Игрок пропустит матчи с «Порт Вейлом» в 1/4 финала Кубка Англии 4 апреля и с «Манчестер Сити» в АПЛ 12 апреля.
- 25-летний Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 46 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: BBC