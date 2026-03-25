Агент Угальде раскрыл размер отступных в контракте форварда со «Спартаком»

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, дал комментарий по поводу будущего игрока в московском клубе.

«В контракте Манфреда есть отступные – 40 миллионов долларов. СМИ пишут про 20 миллионов? Это сумма, к которой мы можем прийти, чтобы «Спартак» окупил свои инвестиции.

Я разговаривал с двумя европейскими клубами. Все может измениться в любой момент. Я считаю, что Манфреду пора сделать шаг вперeд, но если договориться не получится, то он счастлив и комфортно себя чувствует в нынешней команде», – сказал агент.