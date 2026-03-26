Во Франции назвали второго футболиста, пострадавшего от некомпетентности врачей «Реала»

Случай с Килианом Мбаппе, которому обследовали не ту ногу, оказался не единственным в «Реале».
По информации L’Equipe, от некомпетентности врачей мадридского клуба также пострадал полузащитник Эдуардо Камавинга.
Врачи «Реала» в декабре не стали лечить травмированный голеностоп француза, поскольку сделали ему МРТ здоровой ноги.
В итоге хавбеку разрешили играть, он усугубил повреждение и выбыл из строя на несколько недель.
- В этом сезоне Камавинга забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
- В августе 2021 года «Реал» купил его у «Ренна» за 31 миллион евро.
- У французского футболиста контракт до 30 июня 2029-го.
Источник: L’Equipe