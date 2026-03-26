Во Франции назвали второго футболиста, пострадавшего от некомпетентности врачей «Реала»

Случай с Килианом Мбаппе, которому обследовали не ту ногу, оказался не единственным в «Реале».

По информации L’Equipe, от некомпетентности врачей мадридского клуба также пострадал полузащитник Эдуардо Камавинга.

Врачи «Реала» в декабре не стали лечить травмированный голеностоп француза, поскольку сделали ему МРТ здоровой ноги.

В итоге хавбеку разрешили играть, он усугубил повреждение и выбыл из строя на несколько недель.