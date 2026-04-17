«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера

«Реал» ищет на пост главного тренера проверенного специалиста высокого уровня, с громким именем и успехами международного масштаба. Он должен быть способен справиться со звездами клуба и их эго.

Это точно не будет молодой тренер как Хаби Алонсо. Такие специалисты, как Юлиан Нагельсманн и Сеск Фабрегас, сейчас не рассматриваются.

Главный фаворит руководства клуба – Зинедин Зидан, однако его отказ возвращаться в «Реал» выглядит окончательным.

Сообщалось, что в клубе рассматривают Юргена Клоппа, Дидье Дешама, Лионеля Скалони, Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино, но уверенности в том, что кто-либо из них станет реальным кандидатом, нет.