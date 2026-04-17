  • «Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера

«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера

Сегодня, 08:44
4

«Реал» ищет на пост главного тренера проверенного специалиста высокого уровня, с громким именем и успехами международного масштаба. Он должен быть способен справиться со звездами клуба и их эго.

Это точно не будет молодой тренер как Хаби Алонсо. Такие специалисты, как Юлиан Нагельсманн и Сеск Фабрегас, сейчас не рассматриваются.

Главный фаворит руководства клуба – Зинедин Зидан, однако его отказ возвращаться в «Реал» выглядит окончательным.

Сообщалось, что в клубе рассматривают Юргена Клоппа, Дидье Дешама, Лионеля Скалони, Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино, но уверенности в том, что кто-либо из них станет реальным кандидатом, нет.

  • Сейчас «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, который сменил на посту главного тренера Хаби Алонсо 12 января 2026 года.
  • «Мадрид» может остаться без трофеев в этом сезоне. В чемпионате Испании команда отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до финиша турнира.

Источник: El Mundo
Испания. Примера Реал
Комментарии (4)
lismaye
1776406642
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «золотой прогноз сервис». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
FFR
1776412129
Правильно, в данное время не нужны эксперименты.
Ответить
Бумбраш
1776412915
Возьмите буланиху,а то разжирела в студиях срач тв
Ответить
DeStar
1776413497
я бы очень хотел увидеть клоппа, но руководство реала с ним не уживется 100%. А вообще любой тренер с нынешим реалом не сделает ничего, реал слаб и очень .. ограничен вот. Винисиус игрок который также очень ограничен в своих скилах, это не бомбардир, а обычный вингер ,да, он может зарешать, но даже уровень Сака и Доку мне кажется повыше. мбаппе - ну пока промолчу - он хотя бы голы имеет, но и порит тоже много. ПЗ - вот где проблема, куча ПЗ с хорошими данными, а игры нет, нет умных распасовщиков, а игроки классные есть - беля, гюллер. чуамени, вальверде, все они индивидуально сильны, но в командных футбол не умеют
Ответить
