Инсайды о будущем «Реала» на фоне неудачного сезона

Сегодня, 16:24
1

«Реал» после вылета из Лиги чемпионов решил взять паузу и не принимать решений сразу.

В клубе признают обеспокоенность тем, что команда может провести второй сезон без трофеев, но при этом внутри «Реала» не хотят публично говорить о кризисе и демонстрируют спокойствие.

Одной из первых тем для обсуждения станет будущее главного тренера Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет команду. Отмечается, что его уход считают вероятным, но в клубе не утверждают, что решение уже принято, и допускают вариант, при котором он останется.

«Реал» параллельно рассматривает кандидатов на пост главного тренера. В списке упоминаются Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино, который возглавляет сборную США.

Дешам, как утверждается, нравится Килиану Мбаппе, нападающему «Реала», который хорошо с ним знаком по национальной команде.

Летом возможны изменения в составе. У Дани Карвахаля и Давида Алабы заканчиваются контракты, и клуб не планирует их продлевать, а Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Гонсало, Фран Гарсия и Рауль Асенсио могут оказаться на рынке. Отдельно отмечается, что Франко Мастантуоно «Реал» рассматривает как игрока для аренды, чтобы он получал больше игрового времени.

«Реал» пока не планирует ни крупную продажу, ни покупку игрока первой величины, но определил позиции, которые хочет усилить: правый защитник, центральный защитник и центр поля. Эндрик должен вернуться из аренды в «Лионе», а мадридцы намерены выкупить Нико Паса у «Комо».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал
Комментарии (1)
almanev
1776347942
Винисиус последний раз хорошо играл еще когда Бензема с ним был в паре, после - ни о чем. Камавинга слабый, Чуамени тоже не то чтобы сильный, Трент пас отдать не может своему. Последние 2 года мучаются, то ли Кросс с Модричем были системообразующей связкой, то ли хз
Ответить
