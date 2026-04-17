Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» договорилась с Фликом о новом контракте

Сегодня, 12:12

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг устной договоренности о продлении контракта с клубом до 2028 года.

Каталонцы сообщили специалисту о желании включить в соглашение пункт о продлении еще на один год – до сезона-2028/29, который мог бы активироваться при выполнении определенных целей.

Тренер дал понять клубу, что не хочет подписывать новый контракт сейчас, когда команда борется за чемпионство. Флик предпочитает дождаться окончания сезона, чтобы никто не подумал, что он пользуется текущей ситуацией в Ла Лиге, где «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом.

Специалист хочет, чтобы руководство «Барселоны» быть полностью уверенно в своем решении.

  • Срок контракта 61-летнего Флика с каталонцами рассчитан до середины 2027 года.
  • Немец возглавляет «блауграну» с 29 мая 2024 года и выиграл с ней два Суперкубка Испании, по разу победил в чемпионате и Кубке страны.

Еще по теме:
Президент «Барселоны» сообщил главе УЕФА о недовольстве судейством в Лиге чемпионов 2
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче с «Атлетико»: «Подадим жалобу» 3
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики»
16:05
Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами
15:35
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро
15:20
10
Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»
14:25
12
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
14:17
1
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»
14:00
9
Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»
13:51
22
ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро
13:40
16
«Зенит» и «Локомотив» следят за игроком «Сочи»
13:21
5
ФотоОбъявлен новый титульный спонсор РПЛ
13:09
7
Все новости
Все новости
«Барселона» договорилась с Фликом о новом контракте
12:12
Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»
10:44
6
«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
08:44
4
В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира
00:21
Месси купил испанский клуб
Вчера, 20:12
2
Инсайды о будущем «Реала» на фоне неудачного сезона
Вчера, 16:24
1
Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»
15 апреля
1
ФотоВ Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе
14 апреля
8
«Барселона» рассматривает двух защитников из Серии А
14 апреля
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
14 апреля
1
В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом
13 апреля
«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне
13 апреля
ФотоМбаппе показал фото разбитого лица
12 апреля
Провокационный пост Ямаля после победы «Барселоны» в каталонском дерби
12 апреля
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
12 апреля
Кроос может вернуться в «Реал»
12 апреля
Флик оценил 9-очковый отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке
12 апреля
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
11 апреля
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»
11 апреля
1
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
ФотоМбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси
10 апреля
1
Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ
10 апреля
Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»
10 апреля
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
10 апреля
«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира
10 апреля
1
Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа
10 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 