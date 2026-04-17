«Барселона» договорилась с Фликом о новом контракте

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг устной договоренности о продлении контракта с клубом до 2028 года.

Каталонцы сообщили специалисту о желании включить в соглашение пункт о продлении еще на один год – до сезона-2028/29, который мог бы активироваться при выполнении определенных целей.

Тренер дал понять клубу, что не хочет подписывать новый контракт сейчас, когда команда борется за чемпионство. Флик предпочитает дождаться окончания сезона, чтобы никто не подумал, что он пользуется текущей ситуацией в Ла Лиге, где «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом.

Специалист хочет, чтобы руководство «Барселоны» быть полностью уверенно в своем решении.