Мбаппе показал фото разбитого лица

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал снимок собственного лица, пострадавшего в матче с «Жироной» в пятницу.

Мадридцы потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

На 88-й минуте защитник «Жироны» Витор Рейс ударил локтем в голову Мбаппе.

Француз несколько минут лежал на газоне с окровавленным лицом.

Судья не зафиксировал фол и не назначил пенальти в пользу «Реала».

Мбаппе в соцсетях показал фото разбитого лица, оставив его без дополнительных комментариев.

Сообщалось, что форварду наложили три шва. Несмотря на это, он будет готов сыграть с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в следующую среду.

Фото: соцсети Килиана Мбаппе