Мбаппе показал фото разбитого лица

Сегодня, 16:38

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал снимок собственного лица, пострадавшего в матче с «Жироной» в пятницу.

  • Мадридцы потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.
  • На 88-й минуте защитник «Жироны» Витор Рейс ударил локтем в голову Мбаппе.
  • Француз несколько минут лежал на газоне с окровавленным лицом.
  • Судья не зафиксировал фол и не назначил пенальти в пользу «Реала».

Мбаппе в соцсетях показал фото разбитого лица, оставив его без дополнительных комментариев.

Сообщалось, что форварду наложили три шва. Несмотря на это, он будет готов сыграть с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в следующую среду.

Фото: соцсети Килиана Мбаппе

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Реал Мбаппе Килиан Рейс Витор
