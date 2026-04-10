Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ

Вчера, 22:58

Хавьер Тебас допустил, что матч чемпионата Испании могут провести в Марокко.

Президент Ла Лиги заявил, что турнир может рассмотреть проведение игры на новом стадионе в Касабланке, который Марокко готовит к ЧМ-2030 и который должен вмещать 115 000 зрителей. Тебас отметил, что на решение могут повлиять количество болельщиков Ла Лиги в Марокко и небольшие логистические сложности при перелетах.

«Мы могли бы рассмотреть матч на новом стадионе в Касабланке. Почему нет?».

Тебас также сказал, что Ла Лига считает важным развитие турнира в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, и напомнил о сотрудничестве с марокканской Лигой профессионального футбола (LNFP).

«Мы наблюдаем невероятную страсть к Ла Лиге во всем регионе, от Ирака до Марокко. С Марокко, в частности, существуют особые исторические связи, которые также отражаются в мире футбола.

Всегда были сильные связи, близость и большое взаимопонимание между Испанией и Марокко в спортивной сфере в целом и в футболе в частности».

В той же беседе Тебас заявил, что клубы Ла Лиги погасили долг перед государством на 750 млн евро, а также высказался о статусе турнира среди европейских лиг.

«Сегодня нет непогашенных долгов, и клубы выполняют свои обязательства.

Мы – вторая лига в мире по экономическим показателям, уступаем только английской Премьер-лиге... И я осмелюсь сказать, что мы лидируем благодаря превосходству по европейским титулам».

  • В Примере лидирует «Барселона».
  • Второе место занимает «Реал».
  • Обе команды борются за победу в этом сезоне Лиги чемпионов.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига
