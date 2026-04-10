Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков

Мадридский «Реал» в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграл вничью с «Жироной». Команды обменялись голами на «Бернабеу».

У мадридцев забил полузащитник Федерико Вальверде. У «Жироны» отличился Тома Лемар.

«Реал» по итогам тура может отстать от лидирующей «Барселоны» на девять очков. «Жирона» занимает 12-ю строчку таблицы.

У «Реала» три матча без побед подряд. У «Жироны» одно поражение в последних пяти матчах.

В первом круге команды тоже сыграли вничью.

Впереди у «Реала» ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Жирона» не побеждает «Реал» на его поле с 2019 года. Тогда в феврале каталонцы победили со счетом 2:1.