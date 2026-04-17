  • В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира

В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира

Сегодня, 00:21

«Реал» рассматривает назначение Лионеля Скалони главным тренером.

Мадридский клуб изучает кандидатуру 47-летнего специалиста, который возглавляет сборную Аргентины, а также оценивает варианты с Маурисио Почеттино, Зинедином Зиданом, Жозе Моуринью, Юргеном Клоппом и Дидье Дешамом.

Контракт Скалони с действующими чемпионами мира истекает в конце года, и стороны уже обсуждают продление. Скалони хочет продолжить работу в сборной Аргентины, не спешит подписывать новое соглашение и может рассмотреть другие предложения.

При этом президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия намерен продлить контракт со Скалони до начала ЧМ-2026.

  • На этой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (3:4, первая игра – 1:2).
  • В Примере команда идет на 2-м месте и отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.
  • «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший в январе Хаби Алонсо.

Источник: El Desmarque
Испания. Примера Аргентина. Примера Аргентина Реал Скалони Лионель
