В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира

«Реал» рассматривает назначение Лионеля Скалони главным тренером.
Мадридский клуб изучает кандидатуру 47-летнего специалиста, который возглавляет сборную Аргентины, а также оценивает варианты с Маурисио Почеттино, Зинедином Зиданом, Жозе Моуринью, Юргеном Клоппом и Дидье Дешамом.
Контракт Скалони с действующими чемпионами мира истекает в конце года, и стороны уже обсуждают продление. Скалони хочет продолжить работу в сборной Аргентины, не спешит подписывать новое соглашение и может рассмотреть другие предложения.
При этом президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия намерен продлить контракт со Скалони до начала ЧМ-2026.
- На этой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (3:4, первая игра – 1:2).
- В Примере команда идет на 2-м месте и отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.
- «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший в январе Хаби Алонсо.
Источник: El Desmarque