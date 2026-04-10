Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа

Крайний защитник Дани Карвахаль недоволен своим положением в «Реале».
34-летний футболист считает, что по-прежнему способен приносить пользу команде, но тренерский штаб не дает ему игровое время.
Карвахаль провел на скамейке запасных два последних матча – против «Мальорки» (1:2) и «Баварии» (1:2).
Капитан «Реала» тяжело воспринимает потерю значимости в раздевалке и переживает, что его не включат в состав сборной Испании на ЧМ-2026.
- Контракт Карвахаля истекает ближайшим летом.
- В этом сезоне он провел 18 матчей (768 минут) без голевых действий.
- Рыночная стоимость испанца – 6 миллионов евро.
Источник: Marca