Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа

Крайний защитник Дани Карвахаль недоволен своим положением в «Реале».

34-летний футболист считает, что по-прежнему способен приносить пользу команде, но тренерский штаб не дает ему игровое время.

Карвахаль провел на скамейке запасных два последних матча – против «Мальорки» (1:2) и «Баварии» (1:2).

Капитан «Реала» тяжело воспринимает потерю значимости в раздевалке и переживает, что его не включат в состав сборной Испании на ЧМ-2026.