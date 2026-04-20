Игроки «Реала» дали понять, кого хотят видеть тренером

Несколько игроков «Реала» выразили поддержку главному тренеру команды Альваро Арбелоа и его штабу после вылета команды из Лиги чемпионов.
Футболисты дали понять, что хотят сохранения специалиста на своем посту.
Арбелоа сменил на посту главного тренера «Реала» Хаби Алонсо 12 января 2026 года.
- В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцы проиграли «Баварии» (1:2 дома и 3:4 в гостях).
- «Мадрид» может остаться без трофеев в этом сезоне. В чемпионате Испании команда отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до финиша турнира.
Источник: страница The Athletic в соцсети X