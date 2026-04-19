Защитник «Реала» похудел на 6 килограммов

Рауль Асенсио, защитник «Реала», попал в больницу из-за гастроэнтерита.
Как сообщает COPE в социальной сети Х, мадридский клуб отправил Асенсио на обследование, чтобы определить вирус, который вызвал заболевание. По данным источника, футболист потерял шесть килограммов за две недели.
- Асенсио не сыграет с «Алавесом» в матче 33-го тура Примеры, который пройдет 21 апреля.
- В этом сезоне Асенсио провел 31 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает защитника в 25 млн евро. Он воспитанник мадридского клуба.
