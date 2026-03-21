«Манчестер Юнайтед» планирует купить 57-миллионного экс-игрока «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Кирнан Дьюсбери-Холл привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Речь идет о потенциальном летнем трансфере.
Ливерпульский клуб планирует выручить за футболиста до 57 миллионов евро. Официальных предложений в адрес «Эвертона» не поступало, но известно, что Дьюсбери-Холл также интересен «Астон Вилле».
- В этом сезоне у 27-летнего спортсмена Дьюсбери-Холла 24 матча, шесть забитых голов, пять результативных передач.
- У Кирнана контракт с «Эвертоном» до 2030 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.
- В 2024-2025 годах Дьюсбери-Холл был в «Челси». Уроженец Ноттингема – воспитанник «Лестера».
Источник: Sports Boom