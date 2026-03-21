АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дважды вел в счете против «Борнмута», но сыграл вничью (2:2), Магуайр удалился

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в 31-м туре чемпионата Англии. Манчестерцы дважды вели в счете, но преимущество не сохранили.
Все голы состоялись во втором тайме.
С 78-й минуте «Манчестер Юнайтед» был в меньшинстве после удаления центрального защитника Гарри Магуайра. Через три минуты после его прямой красной карточки за грубую игру «Борнмут» сравнял счет, сделав его 2:2.
Манчестерцы укрепились на третьем месте. «Борнмут» занимает десятую строчку.
У «Борнмута» в последних семи матчах шесть ничьих. У «Манчестер Юнайтед» в этом году два поражения.
«Борнмут» не побеждает «Манчестер Юнайтед» дома с 2019 года.
Англия. Премьер-лига. 31 тур
Борнмут - Манчестер Юнайтед - 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Б. Фернандеш, 61 (с пенальти); 1:1 - Р. Кристи, 67; 1:2 - Д. Хилл, 71 (в свои ворота); 2:2 - Э. Жуниор Крупи, 81 (с пенальти).
Удаления: нет - Г. Магуайр, 78.
Источник: «Бомбардир»