АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дважды вел в счете против «Борнмута», но сыграл вничью (2:2), Магуайр удалился

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в 31-м туре чемпионата Англии. Манчестерцы дважды вели в счете, но преимущество не сохранили.

Все голы состоялись во втором тайме.

С 78-й минуте «Манчестер Юнайтед» был в меньшинстве после удаления центрального защитника Гарри Магуайра. Через три минуты после его прямой красной карточки за грубую игру «Борнмут» сравнял счет, сделав его 2:2.

Манчестерцы укрепились на третьем месте. «Борнмут» занимает десятую строчку.

У «Борнмута» в последних семи матчах шесть ничьих. У «Манчестер Юнайтед» в этом году два поражения.

«Борнмут» не побеждает «Манчестер Юнайтед» дома с 2019 года.