«Матч ТВ» покажет три игры 24-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 24-го тура РПЛ.
- 11 апреля, 14:00 мск: «Крылья Советов» – «Ахмат».
- 12 апреля, 16:30: «Ростов» – «Спартак».
- 12 апреля, 19:30: «Зенит» – «Краснодар».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Матч ТВ»