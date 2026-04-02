В «Челси» недовольны самым дорогим игроком в истории клуба

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес попал в опалу внутри «Челси».
В лондонском клубе недовольны его критикой в адрес партнеров и публичными сомнениями по поводу будущего.
Поведением 25-летнего футболиста разочарованы как его одноклубники, так и руководство «Челси».
Сообщалось, что Фернандес мечтает перейти в мадридский «Реал».
- В январе 2023 года «Челси» покупал Энцо у «Бенфики» за 121 млн евро – это самая дорогая входящая сделка в истории клуба.
- Он забил 28 голов и сделал 29 ассистов в 161 матче.
- У хавбека контракт с лондонским клубом до 30 июня 2032 года.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
Источник: The Telegraph