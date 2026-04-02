В «Челси» недовольны самым дорогим игроком в истории клуба

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес попал в опалу внутри «Челси».

В лондонском клубе недовольны его критикой в адрес партнеров и публичными сомнениями по поводу будущего.

Поведением 25-летнего футболиста разочарованы как его одноклубники, так и руководство «Челси».

Сообщалось, что Фернандес мечтает перейти в мадридский «Реал».