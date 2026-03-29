  Названа главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» в полузащите

Названа главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» в полузащите

29 марта, 15:22
2

На первом месте в списке желаемых приобретений «Манчестер Юнайтед» в полузащиту находится хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.

В ближайшие недели станет понятно, насколько этот переход возможен.

Стоимость траансфера итальянца оценивают примерно в 100 миллионов евро.

«Манчестер Сити» также внимательно следит за ситуацией с хавбеком.

  • В этом сезоне 25-летний Тонали провел за «Ньюкасл» 47 матчей, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок контракта игрока с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ньюкасл Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тонали Сандро
JohnyDi
1774849432
Трансферная политика после Сера Алекса просто ужасная. Да, в матче с МЮ Тонали был одним из тех, кто добывал победу. Но блин статистика говорит о том, что он полный ноль на длинной дистанции. 47 матчей и всего 7 ассистов? Серьезно? И это 100 миллионов. Такое чувство, что сначала гранды ( по игре на данный момент) разбирают лучших игроков. А потом МЮ такой - ну может этот заиграет? Такой бред. Когда уже тренер будет решать кто ему нужен? Зачем разделение это нужно я не пойму. У тренера поставьте трех скаутов, пусть катаются по миру и ищут игроков исходя из интересов тренера. Тогда система будет работать. Просто гляньте как было при Фергюсоне? последний сезон, у МЮ нет больших топовых игроков. Но команда как единое целое - было грозной силой против многих команд, даже тех, у кого были Месси или Роналды. Видич, Эвра, Янг, Руни, Ван Перси, Валенсия, Вандер Сар и Де хеа. Остальные уже ролевики были. И тем не менее Ман Сити уделали в АПЛ. Не повезло только в ЛЧ.
