Названа главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» в полузащите

На первом месте в списке желаемых приобретений «Манчестер Юнайтед» в полузащиту находится хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.
В ближайшие недели станет понятно, насколько этот переход возможен.
Стоимость траансфера итальянца оценивают примерно в 100 миллионов евро.
«Манчестер Сити» также внимательно следит за ситуацией с хавбеком.
- В этом сезоне 25-летний Тонали провел за «Ньюкасл» 47 матчей, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта игрока с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X