Названа главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» в полузащите

На первом месте в списке желаемых приобретений «Манчестер Юнайтед» в полузащиту находится хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.

В ближайшие недели станет понятно, насколько этот переход возможен.

Стоимость траансфера итальянца оценивают примерно в 100 миллионов евро.

«Манчестер Сити» также внимательно следит за ситуацией с хавбеком.