Кукурелья – об увольнении Марески из «Челси»: «Я бы такое решение не принял»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья сказал, как в команде восприняли увольнение Энцо Марески с поста главного тренера команды.

«С Энцо Мареской мы чувствовали себя более стабильно, потому что работали вместе 18 месяцев. Если посмотреть на нашу первую предсезонку с ним, то были сомнения.

Для того, чтобы каждый игрок понимал, что нам нужно делать, необходим определенный процесс. В последние месяцы работы с Мареской мы играли почти на автомате. Если меняли систему, то знали, что нужно делать. Для этого нужно время.

Посмотрите на «Арсенал», который борется за каждый трофей. Они работают с Микелем Артетой почти семь лет и мало что выиграли. Но доверие к проекту приносит плоды.

Мы знали, чего Мареска хотел от нас. Победа на клубном чемпионате мира тоже помогла, это укрепляет связь в команде, во время празднования складываются прекрасные взаимоотношения. Когда тренер вселяет в тебя ​​уверенность и предоставляет возможность бороться за титулы, ты готов за него жизнь отдать.

Поэтому увольнение Марески сильно повлияло на нас. Клуб принял решение. Если бы спросили меня, то я бы такое решение не принял. С такими изменениями лучше подождать до конца сезона. Это даст игрокам и новому тренеру время подготовиться, провести полноценную предсезонную подготовку», – сказал Кукурелья.