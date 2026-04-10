«Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат»: Андронов – о «Зените» и «Газпроме»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о господстве «Газпрома» и «Зенита» в российском футболе.
«Монополия «Газпрома» на все, что происходит. Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат, ручной Российский футбольный союз», – сказал Андронов на ютуб-канале «Святые 90-е с Андреем Вульфом».
- «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита» более 20 лет. Глава компании Алексей Миллер с детства болеет за петербургский клуб.
- С 2019 по 2024 год «Зенит» шесть раз подряд брал чемпионат России. Гегемония прервана в 2025 году, когда чемпионский титул взял «Краснодар».
- Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон. Отставание в турнирной таблице от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
Источник: Metaratings