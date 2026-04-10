«Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат»: Андронов – о «Зените» и «Газпроме»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о господстве «Газпрома» и «Зенита» в российском футболе.

«Монополия «Газпрома» на все, что происходит. Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат, ручной Российский футбольный союз», – сказал Андронов на ютуб-канале «Святые 90-е с Андреем Вульфом».