  • «Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат»: Андронов – о «Зените» и «Газпроме»

«Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат»: Андронов – о «Зените» и «Газпроме»

10 апреля, 00:26
20

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о господстве «Газпрома» и «Зенита» в российском футболе.

«Монополия «Газпрома» на все, что происходит. Ручной телеканал, ручные судьи, ручной чемпионат, ручной Российский футбольный союз», – сказал Андронов на ютуб-канале «Святые 90-е с Андреем Вульфом».

  • «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита» более 20 лет. Глава компании Алексей Миллер с детства болеет за петербургский клуб.
  • С 2019 по 2024 год «Зенит» шесть раз подряд брал чемпионат России. Гегемония прервана в 2025 году, когда чемпионский титул взял «Краснодар».
  • Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон. Отставание в турнирной таблице от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» 2
Карасев объяснил, почему удалил Педро 7
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
timon2401
1775792888
Мнение человека не получающего деньги от Газпрома..
evgen64
1775794940
Скоро будет Мюллер ТВ с избранными жопализами
PAREVG.
1775795655
Да ЗПРФ
subbotaspartak
1775795779
Совершенно неправ товарищ, в футбол руками не играют: Пяточный телеканал, наколенные судьи, голеностоп танный чемпионат, ну эти ладно: ручной Российский футбольный союз», эти руками творят что хотят...
Дубина
1775796373
Правда матка! Хотя его слова как то и не удивили! И так вся страна знает что фффсе под газпромом! Газпром - ЛИГА! В этом сезоне вшей тянут ваще в наглую ни чего не боясь!
rash1959
1775801109
Эх, жалко многие молчат в тряпочку.
Литейный 4 (returned)
1775802048
То то ручные судьи больше всех Зенит наказывают. А спартак многолетний чемпион по лояльности. Десятилетиями их тащат. Захлопнулся бы хряк. Гыгыгы
Иван Петров 1986
1775806399
Да мы-то догадывались об этом. Позор блохастым ! ! !
ZAITZEFF2011
1775807068
А что раньше молчал то? Деньги платили? Обиженка.
MrSmit
1775808973
Все все знают, все все понимают... На каждом стадионе России скандировалась "Зенит позор Российского футбола" и только глупые макаки на Баклан арене, в розовых очках. Ггг
Главные новости
Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»
22:37
1
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
22:22
ФотоБубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
21:46
1
Фото«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
20:54
3
«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»
20:34
17
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
20:28
1
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
5
Все новости
Все новости
Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне
22:00
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
21:53
Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА
21:18
1
Футболист «Локомотива» допустил переход в «Зенит»: «Должен рассматривать все варианты»
20:13
Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
19:51
8
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Адиев прокомментировал свое будущее после ухода из «Крыльев Советов»
19:19
1
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
8
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
11
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
3
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
5
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
7
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
2
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
17
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
13
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
11
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
3
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
3
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
14
Все новости
