Стало известно, перейдет ли главный тренер «ПСЖ» в «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике входил в число главных претендентов на назначение в «Манчестер Юнайтед».

Однако испнец не готов присоединиться к английскому клубу, как и Томас Тухель с Карло Анчелотти.

Источники в Париже считают, что Энрике подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

К кандидатуе Энрике в «МЮ» склоняются генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс. При этом владельцы клуба из Ineos, как предполагается, больше заинтересованы в сохранении Майкла Кэррика на посту главного тренера, по крайней мере, на краткосрочной основе, если специалист выведет манкунианцев в Лигу чемпионов.

Пока никаких контактов с кандидатами не было, поскольку, учитывая нынешние успехи «Манчестер Юнайтед», руководство не хочет создавать лишних проблем. Решение будет принято только к концу сезона, когда кандидатура Энрике может быть уже не актуальна.

В итоге Кэррик близок к тому, чтобы стать постоянным главным тренером «МЮ», поскольку еще один кандидат, вероятно, откажется от предложения.