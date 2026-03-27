Стало известно, перейдет ли главный тренер «ПСЖ» в «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике входил в число главных претендентов на назначение в «Манчестер Юнайтед».
Однако испнец не готов присоединиться к английскому клубу, как и Томас Тухель с Карло Анчелотти.
Источники в Париже считают, что Энрике подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.
К кандидатуе Энрике в «МЮ» склоняются генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс. При этом владельцы клуба из Ineos, как предполагается, больше заинтересованы в сохранении Майкла Кэррика на посту главного тренера, по крайней мере, на краткосрочной основе, если специалист выведет манкунианцев в Лигу чемпионов.
Пока никаких контактов с кандидатами не было, поскольку, учитывая нынешние успехи «Манчестер Юнайтед», руководство не хочет создавать лишних проблем. Решение будет принято только к концу сезона, когда кандидатура Энрике может быть уже не актуальна.
В итоге Кэррик близок к тому, чтобы стать постоянным главным тренером «МЮ», поскольку еще один кандидат, вероятно, откажется от предложения.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в АПЛ с 55 очками после 31 матча.
- Команда опережает «Астон Виллу» на 1 очко, «Ливерпуль» – на 6, «Челси» – на 7.