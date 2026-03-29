Список кандидатов «Тоттенхэма» на замену Тудору

«Тоттенхэм» обсудил с Роберто Де Дзерби возможность назначения на пост главного тренера после увольнения Игора Тудора.

Журналист Бен Джейкобс сообщил в социальной сети X, что лондонский клуб связался с Де Дзерби, ранее работавшим главным тренером «Брайтона» и «Марселя». По данным источника, итальянец склоняется к тому, чтобы дождаться лета, так как он хочет возглавить команду АПЛ.

Сообщается, что «Тоттенхэм» также рассматривает Шона Дайча, Адольфа Хюттера, Робби Кина, Криса Хьютона и Гарри Реднаппа. По информации инсайдера, руководство клуба обсуждает вариант, при котором в штаб войдет человек, связанный с «Тоттенхэмом», даже если он не будет главным тренером.