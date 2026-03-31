«Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру

«Манчестер Юнайтед» может подписать новый контракт с защитником Гарри Магуайром.
Договор, вероятно, будет рассчитан на год, с возможностью продления еще на один сезон, что может позволить футболисту остаться в команде до июня 2028 года.
Срок действующего контракта Магуайра с клубом истекает 30 июня. Переговоры между его представителями и «МЮ» оцениваются как позитивные, и обе стороны надеются на скорую встречу.
- 33-летний Магуайр в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Он выходил в стартовом составе «МЮ» в последних 10 матчах и вернулся в сборную Англии в марте.
Источник: ESPN